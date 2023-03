Circuito de vôlei de praia acontece em São Carlos

Competição de vôlei de areia promete agitar o final de semana são-carlense - Crédito: Divulgação

São Carlos irá sediar um torneio de vôlei de praia que irá reunir duplas de várias cidades do interior paulista nas categorias livre e sub17 (ambos os sexos). A competição, denominada Circuito AEA São Carlos terá sua primeira etapa neste final de semana (sábado, 4 e domingo, 5), com os jogos sendo realizados na Arena A4, na Vila Monteiro.

De acordo com o organizador Basílio Favoretto, a competição será aberta logo às 8h de sábado, 4, na categoria livre feminino que terá a presença de 16 duplas das cidades de São Carlos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Cerquilho, Bauru, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste.

A partir das 12h será a vez do masculino livre que terão também 16 duplas de São Carlos, Ribeirão Preto, Piracicaba, Bauru, Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste e Campinas.

Na categoria livre, em ambos os sexos, as duplas serão divididas em quatro grupos e dentro deles, jogam em sistema de eliminatória dupla e se classificam as duas primeiras colocadas para disputarem posteriormente as quartas de final, semifinal e a final. As três últimas fases serão em eliminatória simples.

Já no domingo, 5, acontecerão os jogos da categoria masculina e feminina do sub 17, que contarão com duplas de São Carlos, Descalvado, Bauru, Leme e Rio Claro.

“Agradeço a todos os colaboradores e a Prefeitura Municipal de São Carlos pelo total apoio”, afirmou ao São Carlos Agora, o organizador do torneio.

