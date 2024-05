Champions Prata entra em fase de definição

Em oitavo lugar no grupo A, Fluminense pega o União Douradense e tem que vencer para se manter no G8 - Crédito: Divulgação

Momento de definição, com direito a muita emoção e jogos ainda mais disputados sob intensidade plena. Assim deve ser a 10ª rodada da fase de classificação da Champions Cup, Série Prata, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos e que acontece neste domingo, 26.

A competição entra em fase de definição, já que restam duas rodadas para o término da primeira fase e serão definidas as oito melhores equipes do grupo A e outras oito do grupo B que irão compor as 16 classificadas para a segunda fase do torneio.

Hoje, estariam classificadas para a segunda fase: no grupo A, Botafogo, Paulistano, União Douradense, Deportivo Sanka, Sanka City, Primavera, Jardim Beatriz e Fluminense.

No B, Mulekes da Vila, Pakabá, Prohab, Centenário, Jardim Jockey Club, Cometa Cristão, Grêmio e Red Back.

A rodada

Campo da USP

8h – Grêmio x Barbaridade

10h - Prohab x Jardim Jockey Club

Estádio Municipal Parque São Pedro, em Dourado

8h30 – Sanka City x Proara

10h30 – Fluminense x União Douradense

Campo da Fadisc

13h30 – Deportivo Sanka x Primavera

15h15 – Loz Bárbaros x Red Back

Campo de Vila Isabel

13h30 – Flamingo x Botafogo

15h15 – Holanda x Paulistano

Campo da UFSCar

13h30 – Bola de Neve x Cometa Cristão

Classificação

