Campeonato de Skate agitará São Carlos no final de semana

Pista do Santa Felícia irá receber competição de skate - Crédito: Divulgação

São Carlos irá receber neste sábado, 25, e domingo, 26, o 2º Campeonato de Skate The Brazzics, que será realizado na pista do Centro Esportivo localizado no Jardim Santa Felícia.

De acordo com os organizadores, no sábado, das 9h às 18h acontece as competições nas categorias mirim, iniciante e feminino. Já no domingo, das 10h30 às 18h, as disputas nas categorias máster e amador.

Haverá premiação em dinheiro no Best Trick Money e o evento contará ainda com a presença do skatista profissional Willian Seco, um dos ‘feras’ da modalidade no país.

