Campeã brasileira, são-carlense quer agora ser a melhor da América do Sul no triathlon

Com apenas 14 anos, Júlia Mercaldi Munhoz faz história no triathlon. Atual campeã brasileira na categoria 14/15 anos, a são-carlense quer alçar voos mais altos em 2020 e tornar-se a melhor sul-americana em sua categoria.

Filha do empresário Marcelo Antonio Munhoz e da professora Lislaine Aparecida C. Mercaldi Munhoz, está no 9º ano no Colégio Sapiens e é uma das triatletas reveladas pelo Programa Atleta do Futuro (PAF) do Sesi São Carlos. Ela é uma das atletas orientadas pelo técnico Juliano Veloso.

BUSCA DA EXCELÊNCIA

Quando tinha 12 anos, Júlia iniciou no triathlon graças ao seu irmão, Vinícius, que hoje está com 19 anos e dedica-se aos estudos. “Ele foi meu espelho. Via ele treinar, fui conhecer a modalidade e me apaixonei”, lembra.

Hoje, a são-carlense garante que a modalidade faz parte de sua vida e que treina aproximadamente 3 horas por dia e 21 horas por semana (de segunda-feira a segunda-feira).

Sua rotina é iniciar os treinos às 5h da manhã, depois ir para a escola, almoçar e descansar um pouco. Depois uma nova carga de treinos, jantar e terminar o dia nos estudos. “É cansativo. Meu corpo aguenta, mas cansa sim”.

Indagada o motivo de tanto empenho, Júlia não titubeou na resposta. “Se eu me dedico a natação, corrida e ciclismo é porque tenho uma meta. Busco a excelência. Consegui o título brasileiro. Mas agora que o Sul-Americano. Depois o Pan-Americano e por aí vai. A longo prazo, não nego que sonho com Olimpíadas. Mas não só participar, tentar uma medalha”, confessou.

CORPO À OBRA

Sabedora que suas provas são compostas de 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, a jovem e tímida triatleta são-carlense treina forte.

O primeiro retorno foi o título brasileiro na categoria 14/15. Em março, no Brasil (em dia e local a serem definidos), tem uma prova classificatória e que apontará as representantes brasileiras para o Sul-Americano que acontece em Lima, no Peru, no mês seguinte.

“Tenho que terminar este classificatório entre as primeiras. Portanto muito treino pela frente e não pretendo perder um dia de atividade sequer”, antecipou.

Diante de tanto empenho, Júlia salientou ainda que tem o foco em sua carreira profissional e esportiva. “Concilio perfeitamente os treinos, competições e estudos. Tenho ainda minha vida social, mas sou uma pessoa muito regrada. Há momentos de lazer, mas me disciplino para não deixar de lado minhas metas”. Perguntada sobre paqueras, mandou de primeira. “Tenho sim. O triathlon”.

CALENDÁRIO PRONTO

O técnico Juliano Veloso acompanhou atentamente a reportagem feita com Júlia Munhoz pelo São Carlos Agora. Como a prioridade é o Sul-Americano e existe uma convicção que a triatleta deva ser uma das representantes brasileiras, ele salientou um calendário de atividades já está sendo executado para que ela esteja 100% física, técnica e psicologicamente para o classificatório de março e, consequentemente o Sul-Americano em abril.

“Pensando na classificação, teremos 16 semanas de treinos até março. Iniciamos com atividades de base e mais próxima da prova, promovemos alterações com mais intensidade. Uma semana antes, o polimento. “Já elaboramos um planejamento logístico e estrutural para que Júlia se concentre apenas na prova”, disse Juliano.

Após o Sul-Americano, o calendário da são-carlense está definido: o Pan-Americano de Santo Domingo, na República Dominicana no segundo semestre e em 2021, os Jogos Olímpicos da Juventude, no Senegal.

“Acredito que a Júlia pode e deve sonhar alto. Sempre apresentou resultados expressivos. Além do mais é uma triatleta dedicada, comprometida e focada. Os resultados são a prova do seu empenho. Portanto ela tem total potencial para brilhar no futuro e ser um dos nomes brasileiros para as Olimpíadas de 2024 e/ou 2028”, finalizou Juliano.

