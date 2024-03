AVS/Smec mantém base vencedora de 2023 e se prepara para a APV

SIGA O SCA NO

Primeiro desafio da AVS/Smec é o campeonato da APV e time quer ser finalista - Crédito: Zé_Photografy

Sob o comando da técnica Sandra Mara Leão, 25 atletas da AVS/Smec iniciaram no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, as atividades de olho na temporada 2024. O primeiro desafio será o campeonato da Associação Pró Voleibol (APV).

A base vendedora de 2023 foi mantida e a expectativa é de que o time faça uma expressiva campanha e se classifique para as finais. Os jogos da fase de classificação devem começar em abril.

Além da AVS/Smec disputam a APV este ano Araraquara (atual campeã), Porto Ferreira, Itobi, Artur Nogueira e Catanduva. Na primeira fase as equipes jogam em turno e returno e as quatro primeiras vão às semifinais.

O coordenador da AVS, Luiz Cordeiro dos Santos, o Zé Sérgio, disse que o congresso técnico já foi realizado e as equipes agora preparam a tabela de jogos. “A princípio estamos tentando marcar a maioria dos jogos no primeiro turno, fora de casa”, comentou, salientando que a iniciativa é para evitar possíveis contratempos no segundo semestre.

Jogos Abertos da Juventude

A AVS/Smec será São Carlos nos Jogos Abertos da Juventude. Nesta terça-feira, 5, aconteceu o conselho arbitral em Araraquara e foi definido os times que estarão na fase sub-regional. Na região de São Carlos, além da AVS/Smec estão Brotas, Ibaté, Itirapina e Porto Ferreira. Nesta fase acontece turno único entre as equipes e os dois primeiros disputam o título. Quem vencer avança para a fase regional.

Zé Sérgio disse que a equipe será formada por atletas sub18 e é a mesma do ano passado. Porém, um ano mais experiente. “Por isso acreditamos que podemos novamente chegar a fase regional e sonhar com o título”, disse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também