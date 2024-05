Com metas diferentes, equipes da H7 Esportes cumprem compromissos na Copa Derla

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense vai em busca de vitória na Copa Derla - Crédito: Divulgação

O adversário é o mesmo, mas a categoria e as metas, diferentes. Assim, as equipes adulta e cadete de handebol feminino H7 Esportes estarão em ação na tarde deste domingo, 5, pela fase de classificação da Copa Derla. Os jogos acontecem no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, em Mococa.

As são-carlenses terão pela frente as representações anfitriãs em suas respectivas categorias. Às 13h30, o adulto pega Mococa e às 14h45, será a vez da equipe cadete.

No atual momento do campeonato, o time adulto encara o adversário para manter a invencibilidade e a liderança. Já o cadete, sonha com a primeira vitória.

De acordo com o técnico Antonio Carlos Rodrigues, o time adulto vai disposto para o jogo, porém irá desfalcado das laterais esquerdas Sabrina Colares e Letícia Ferreira, que estão no departamento de reabilitação em tratamento com a fisioterapeuta Isabela Bianchini Marolde.

Segundo ele, a equipe cadete vem de uma semana com muitos treinos e correções para que possam conseguir a primeira vitória na competição. A equipe tem como responsável Bia Fleury Prevelato. “Ela intensificou as atividades para que a equipe aproveite o momento de experiência e assim atletas possam um dia fazer parte da equipe principal”, relatou.

