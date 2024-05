CDHU conquista o torneio do trabalhador em Ibaté

SIGA O SCA NO

CDHU comemora o título em cima do Atecubanos: na decisão, vitória por 1 a 0 - Crédito: Divulgação

O estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, foi o palco dos jogos decisivos do Torneio de Futebol do Trabalhador, que marcou esportivamente o feriado de 1º de maio. Quem levou a taça de campeão da temporada 2024, foi o CDHU que venceu pela contagem mínima, o Atecubanos Authentic. As duas equipes receberam troféus e medalhas.

A competição teve início na segunda-feira, 29, com a participação de 18 equipes com boa qualidade técnica. Foram três dias de muito futebol e confraternização entre os participantes.

Na final, os primeiros minutos foram de um duelo tático, com ambas equipes se estudando, buscando uma brecha na defesa adversária. Cada jogador sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também a chama da determinação que ardia dentro deles. Em um contra-ataque rápido e letal, a equipe do CDHU marcou o gol da vitória, selando seu triunfo no torneio e desencadeando uma explosão de alegria entre seus adeptos.

Com o placar de 1 a 0, o CDHU foi o vencedor, derrotando o time do Atecubanos Authentic.

