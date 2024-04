São Carlos terá shows gratuitos para a população

Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté juntamente com a Intersindical de São Carlos realizarão a Festa do Trabalhador, no Clube de Campo dos Metalúrgicos, nos altos do Santa Felícia.

O evento terá início às 19h e entrada gratuita para toda a população, com shows, brinquedos infláveis e praça de alimentação, no qual o público poderá desfrutar de muita música e diversão.

A programação começa com a apresentação do DJ Anselmo Guedes, em seguida o grupo Quarta Essência e para finalizar a dupla João Carlos e Bruno.

Durante a festa haverá ainda os trabalhadores homenageados, que foram indicados pelos Sindicatos de suas respectivas categorias e sorteios de brindes.

O Clube de Campo dos Metalúrgicos fica na rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, nº 1001 – Santa Felícia.

