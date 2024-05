Última exibição do filme “Melancolia” pelo Cine Observatório acontece neste domingo

Neste domingo, 19, o Cine Observatório exibirá o filme "Melancolia". O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel, do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 17h. Esta será a última exibição do filme.

Sinopse: Justine tem tudo para estar feliz. É o dia do seu casamento com o homem dos seus sonhos, acabou de ser promovida para um ótimo emprego e há uma festa digna de um conto de fadas para comemorar. Pouco antes da festa, no entanto, ela observa que a estrela Antares, da constelação do Escorpião, acabou de ser ocultada por um ponto azul, o planeta Melancholia, que se aproxima da Terra. Justine tem tudo para estar feliz. Mas ela simplesmente não consegue estar.

Duração: 135 minutos. Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos.

