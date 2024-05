Domingo tem Circuito Arena com a Banda In Pop

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Departamento de Artes e Cultura, realiza no próximo domingo, 19, a partir das 18h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, mais uma edição do Circuito Arena.

A apresentação vai ser da Banda In Pop formada por Ricardo Cocurulli, Atos Fernando Alves, Paulo Henrique de Carvalho e Rodrigo Xavier Linhares Volpe

O projeto In Pop foi criado por Ricardo Cocurulli com o objetivo de reunir músicos que trabalham profissionalmente na noite individualmente. Assim fazer uma junção com essa Banda In Pop e trocar experiências musicais entre todos. O público vai se divertir com muito Pop Rock nacional e internacional.

O Circuito Arena é um programa que acontece desde 2017, com o objetivo de proporcionar atividades culturais, gratuitamente, à população de São Carlos, sempre aos domingos.

