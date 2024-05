3º Festival de Coros São Carlos será realizado de 23 a 26 de maio

Crédito: Divulgação

O Departamento de Fomento ao Turismo da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda vai realizar de 23 a 26 de maio o 3º Festival de Coros de São Carlos.

Desta vez o festival será realizado em três diferentes locais: Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive e na Igreja São Benedito.

Este ano participam 23 coros em 28 apresentações, reunindo coristas das cidades de São Paulo, Votorantim, Ribeirão Preto, Campinas, Limeira, Fernandópolis, Araras, Aguaí, Matão, Rio Claro, Araraquara e Jundiaí. O Coral Vocal Onix Nações Brasil Internacional de Goiás também confirmou presença. Destaque para os grupos locais de São Carlos como Coral do Guri, Coro Paulista São Carlos, Coro São Carlos Clube, Coral Acordes de Jerusalém, Coral Afro Jazz e Coral da USP São Carlos. “A direção artística é da maestrina Flávia Bombonato.

Para a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Valenti, mais uma vez, além da boa música, o 3º Festival de Coros São Carlos também vai causar um impacto positivo na economia local. A diversidade de estilos e repertórios que serão apresentados vai mostrar a qualidade artística dos participantes”, avalia a secretária.

Confira a programação completa do 3º Festival de Coros de São Carlos:

DIA 23/05 – quinta-feira

19h – Abertura oficial do Festival de Coros com apresentação do Coral do Guri e do Coro Paulista São Carlos

Local: Teatro Municipal – Rua 7 de Setembro, nº 1.735 – Centro

DIA 24/05 – sexta-feira

19h às 22h – Apresentação do Vocal Onix Brasil Internacional, Coro São Carlos Clube, Coral Acordes de Jerusalém, Coro Paulista São Carlos e Madrigal Emcanto

Local: Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive – Rua Kenneth Gilbert Herrick, nº 101 – Jockey Clube

DIA 25/05 – sábado

15h às 22h – Apresentações do Coral do Portal, Coro Popular Casa da Música, Coral da APEVO, Coral da USP Ribeirão Preto, Coral Sociedade Hípica de Campinas, Coral Vozes do Tatuibi, Coral Municipal de Votorantim, Coro Municipal de Fernandópolis, Coro Paulista São Carlos, Vocal EnSaias, Coral Voz Ativa, Coral Encantantes, Coro São Carlos Clube, Coral Municipal de Aguaí, Coral Afro Jazz, Vocal Onix Brasil Internacional, Coro de Matão e Coral da USP São Carlos

Local: Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive – Rua Kenneth Gilbert Herrick, nº 101 – Jockey Clube

DIA 26/05 – domingo

19h às 22h – Encerramento oficial com apresentações Coral da Unesp - Araraquara e Rio Claro, Coral Vox Jubili, Coro Paulista São Carlos

Local: Igreja São Benedito – Rua General Osório, nº 510 – Centro.

