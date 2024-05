Líderes, Prohab e Mulekes da Vila se enfrentam em Ibaté

Prohab mede forças com o Mulekes e foca a ponta da série prata - Crédito: Divulgação

Dez jogos serão realizados pela oitava rodada da fase de classificação da série prata da Champions Cup neste domingo, 5. Um atrativo diferente terá o campeonato promovido pela Liga Desportiva de São Carlos.

No estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, um jogo de líderes a partir das 14h. O Prohab e o Mulekes da Vila, ambos com 16 pontos ganhos no grupo B, medem forças no jogo mais atrativo da rodada

O Mulekes da Vila teve um início avassalador e se manteve invicto nas 5 primeiras rodadas e com 100% de aproveitamento. Nos dois jogos seguintes, o time caiu de rendimento.

Já o Prohab teve uma campanha regular desde a primeira rodada e se manteve sempre entre os primeiros colocados para, agora, na reta final da primeira fase, consolidar o bom jogo e lutar pela liderança do grupo.

A rodada

Campo USP

8h – Loz Bárbaros x Jardim Jockey Club

10h – Grêmio x Bola de Neve

Estádio Municipal Parque São Pedro, em Dourado

8h30 – Paulistano x União Douradense

Campo da Fadisc

13h30 – Holanda x Primavera

15h15 – Jardim Beatriz x Proara

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

13h30 – Red Back x Centenário

15h15 – Flamingo x Sanka City

Campo de Água Vermelha

13h30 – Pakabá x Cometa Cristão

15h15 – Fluminense x Botafogo

Estádio municipal Dagnino Rossi, Ibaté

14h – Prohab x Mulekes da Vila

