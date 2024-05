Inauguração de novo prédio da igreja Missão Encorajamento causa congestionamento na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Trânsito congestionado devido a inauguração - Crédito: Maycon Maximino

O trânsito na rodovia Washington Luís (SP-310) ficou congestionado na noite desta quinta-feira (2), na altura da alça de acesso defronte ao antigo Banana Brasil devido a inauguração da Igreja Missão Encorajamento, que passa a funcionar a partir de hoje no local.

O São Carlos Agora esteve na rodovia e apurou que uma fila de carros com pessoas tentando entrar na igreja se formou no acostamento nos dois sentidos, causando lentidão no trânsito. Motoristas devem ter atenção.

