Sertãozinho implanta aplicativo “SOS Escolar” desenvolvido pela guarda municipal de São Carlos e UFSCar

Crédito: Divulgação

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, acompanhado do Comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, da diretora do Departamento de Cooperação e Apoio as Políticas Públicas, Juliana Souza, do diretor do Departamento de Operações, Inteligência e Tecnologia, Evandro Mione e da secretária de Educação, Paula Knoff, participou do lançamento do aplicativo “SOS Escolar” em Sertãozinho.

Desenvolvido pelo Departamento de Operações, Inteligência e Tecnologia da Secretaria Municipal de Segurança Pública em parceria com a Agência de Inovações da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) o “SOS Escolar” é um aplicativo de acionamento emergencial, desenvolvido para utilização de diretores, professores e servidores das escolas em caso de ocorrências graves nas unidades, com acionamento imediato da Guarda Municipal.

Toda a tecnologia e a implantação do aplicativo foram repassadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública de São Carlos, por meio da Guarda Municipal, para a Prefeitura de Sertãozinho.

O evento aconteceu na tarde da última quarta-feira (15/05), na EMEF “Prof. José Negri”, em Sertãozinho, com a presença do prefeito da cidade Wilson Fernandes Pires Filho, do vice-prefeito Ricardo Almussa, do secretário de Segurança Pública Fabiano Trigo, da secretária de Educação, Luciana Ambrósio, do Comandante da GM, Thiago dos Santos, do vereador Cesinha, além de diretoras e coordenadoras de escolas municipais, agentes da GCM e secretários municipais.

O prefeito de Sertãozinho, Wilson Fernandes Pires Filho, agradeceu a cidade de São Carlos por proporcionar a tecnologia do aplicativo. “Quero agradecer a vocês irmãos de São Carlos em proporcionar essa tecnologia para o nosso município, que vai trazer mais segurança para os nossos professores, coordenadores e alunos, essa parceria é motivo de orgulho”.

Luciana Ambrósio, secretária de Educação de Sertãozinho, destaca que toda a rede municipal de educação está conectada ao aplicativo.

“É de suma importância essa nova tecnologia que chega as nossas escolas propiciando maior segurança, são 46 unidades escolares mais um Centro de Recursos e Apoio Pedagógico ligados a esse novo aplicativo”.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Fabiano Trigo, lembra que nas escolas estão o que existe de demais importante para a família que são os filhos. “Esse sistema traz tranquilidade para os pais e comunidade escolar, a escola é um ambiente de cuidado onde você tem o que é mais importante para uma família que são seus filhos, nós passamos por momentos onde aconteceram vários ataques em escolas, então esse aplicativo vai acrescentar muito na segurança do ambiente escolar”.

O vereador Cesinha que levou o aplicativo para a GCM de Sertãozinho explica como foi o processo da doação e a importância do “SOS Escolar” para o município. “Em 2022 eu estive em São Carlos para conhecer o monitoramento da GM local e o secretário Samir me mostrou o programa “SOS Escola”, fiquei encantado pelo projeto e a partir dai ele nos cedeu sem nenhum custo para o município, nós modificamos algumas coisas adequando às nossas necessidades e hoje estamos aqui, no lançamento do programa “SOS Escola”, deixando os pais, as diretoras e toda a comunidade escolar mais tranquilos”.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública de São Carlos, destaca que o aplicativo está em funcionamento desde 2019. “Esse projeto começou em 2019 juntamente com a Universidade Federal de São Carlos, com todo o apoio do prefeito Airton Garcia, e conseguimos desenvolver um aplicativo, para que as pessoas cadastradas nas escolas pudessem acionar em situações de crises. O “SOS Escolar” tem o objetivo de interromper o fluxo de violência, um botão que a pessoa dispara no celular e imediatamente gera um alarme no comando da GM que indica o local da ocorrência, para que a viatura mais próxima se desloque o mais rápido possível, então isso é muito importante para que a comunidade escolar e os pais tenham mais tranquilidade. Esse aplicativo está sendo estudado pelo Ministério da Justiça para ser incluído no sistema nacional, tecnologia nos dias de hoje em segurança pública é indispensável”, finaliza Gardini.

Leia Também