Estudantes se envolvem em briga generalizada ao lado da escola Álvaro Guião

SIGA O SCA NO

Um fato triste foi registrado na noite desta terça-feira (14), envolvendo alunos da escola Álvaro Guião, no Centro de São Carlos.

Estudantes se envolveram em uma briga do lado externo da escola. Em um vídeo recebido pela redação do portal mostra duas alunas se atracando e adultos tentando separar a confusão, enquanto outros jovens acompanham e alguns filmam a briga com celulares.

Em seguida um homem aparece cercado por vários estudantes e acaba agredido na calçada com vários socos e chutes. Ele seria o pai de uma das alunas envolvidas na briga e ainda teria tido o vidro do carro danificado durante a confusão.

Não há informações sobre o que provocou a briga.

Leia Também