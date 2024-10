EcoNoroeste esclarece fake news sobre radares e câmeras nas rodovias

Equipamento OCR instalado na WL - Crédito: Maycon Maximino

Em resposta às recentes fake news que circularam sobre os radares no trecho de concessão, a EcoNoroeste esclarece que foram instalados dois tipos de equipamentos nas rodovias, com o objetivo de reforçar a segurança e garantir a fiscalização adequada, de acordo com o contrato de concessão firmado com o Governo do Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

Radares de velocidade: São 45 pontos previstos no contrato de concessão da EcoNoroeste com o Governo do Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), todos possuem sinalização de velocidade estrategicamente posicionada e visível para alertar os condutores sobre sua presença e incentivar a redução de velocidade.

Câmeras OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres): Esse sistema avançado de leitura de placas identifica cada veículo, registrando dados em tempo real. As câmeras OCR foram entregues à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para reforçar a segurança, auxiliando nas operações de fiscalização e controle de veículos em situação irregular.

Nenhum desses equipamentos calcula a velocidade média ou realiza aferições antecipadas. Atualmente, estão em processo de homologação com o DER e, portanto, ainda não geram multas aos usuários.

Leia Também