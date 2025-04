CNH, veículos, multas: Detran amplia consulta a dados pela internet

Crédito: Marco Rogério

Para dar mais transparência às informações e atividades, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) passa a oferecer, em seu portal, painéis de dados sobre veículos , habilitação e infrações . Eles se somam às estatísticas de sinistros de trânsito já disponibilizadas com base no Infosiga, plataforma do sistema viário que abrange as competências de diversos órgãos em nível federal, estadual e municipal, com informações de todos os municípios do estado.

Na aba Veículos, é possível ver estatísticas sobre a frota de veículos paulista, sobre licenciamento no estado e sobre a emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV). Ali, é possível saber, por exemplo, que a frota ativa do estado de São Paulo se aproxima de 30 milhões de veículos, que um terço dos veículos paulistas já têm mais de vinte anos e que a frota flex (álcool e gasolina) ainda predomina no estado.

Na aba Habilitação, há dados sobre motoristas e emissão de carteira nacional de habilitação (CNH). Sem acesso à área, é possível acompanhar, entre outros aspectos, o tamanho da população de motoristas em São Paulo, a maior do país - atualmente com 24,4 milhões de motoristas habilitados, sendo as mulheres maioria na categoria B, enquanto os homens dominam entre as motocicletas. A faixa etária entre 41 e 50 anos é onde se concentra a maior quantidade de condutores.

Em Infrações, o usuário fica informado de que a multa mais comum é aplicada a quem deixa de registrar o veículo no prazo de 30 dias contados a partir da transferência da propriedade (detalhe ao lado). Um dado interessante é que mais de 855 mil multas foram lavradas em 2025, das quais apenas cerca de 35 mil foram pagas (4,14%). Além disso, é possível ter acesso aos dados do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), pelo que se pode regularizar a pendência com 40% de desconto, dentro do prazo e sem recursos.

O compartilhamento de dados, além de dar uma amostra da atuação do Detran-SP para a sociedade, pode servir de insumo para pesquisas ou de matéria-prima para o trabalho da imprensa, assim como fornecer informações estratégicas ao mercado. Em janeiro deste ano, também no sentido de ampliar o acesso aos dados que administra - em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - o Detran-SP lançou uma consulta pública para definir, junto à população, formas de disciplinar essa consulta. As sugestões recebidas estão agora em análise.

“Fornecer dados dos nossos serviços à população implementa a transparência ativa: é um convite para que todos conheçam mais o Detran-SP por meio de números e de informações relevantes, possibilitando uma melhor compreensão do cenário do trânsito paulista”, diz Talita Rodrigues, diretora de Habilitação e Condutores (DHC) do Detran-SP.

Novo Portal

Na fase final de ajustes, o novo portal do Detran-SP será lançado em breve. A transparência de dados é um dos pilares do projeto, ao lado de uma melhor experiência do usuário, que passa pelo visual mais leve das páginas e pela hiperautomação de serviços, capaz de dar celeridade às demandas e operações. As novas páginas, por ora, convivem com as páginas mais antigas.

"O Detran-SP tem pautado a sua atuação em provas, e são evidências essas que agora compartilhamos para que outros conhecimentos e trabalhos surjam a partir de sua análise, no mercado, no campo acadêmico ou na informação a quem estiver interessado. Entendemos a tecnologia como uma ferramenta aliada", afirma Bruno Zaia Boneto, diretor de Tecnologia da Informação do Detran-SP, autarquia vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

Leia Também