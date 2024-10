Funcionário da Fundação Casa é ameaçado por adolescente: "quando sair te pego"

Compartilhar no facebook

31 Out 2024 - 09h04

31 Out 2024 - 09h04 Por Da redação

Fundação Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na última terça-feira, 29, um caso de agressão seguido de ameaça foi registrado na Fundação Casa de São Carlos. O funcionário da instituição relatou que, enquanto realizava suas atividades no local por volta das 7h20, presenciou um adolescente agredindo fisicamente outro interno com socos no peito.

Após a intervenção e orientação por parte do servidor, o agressor passou a proferir ameaças de morte contra o servidor público, proferindo frases como: "quando sair te pego", "lá fora te acerto" e "você já era". O caso foi registrado no plantão policial como ameaça e lesão corporal.

