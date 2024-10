Pai e filho acusados de tentativa de homicídio no Centro de São Carlos são absolvidos

Momento em que vítima foi socorrida - Crédito: arquivo

Nesta quarta-feira (30), foram absolvidos em julgamento popular em São Carlos um pai e seu filho, acusados de tentativa de homicídio contra um homem, no dia 15 de julho de 2020, em uma residência na rua Episcopal, no Centro da cidade. O caso envolveu disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, embora ela tenha sobrevivido. (veja notícia da época)

Glaucio Dalponte Mattioli, advogado de defesa, explicou que o tribunal do júri concluiu pela inocência dos acusados, apontando dúvidas sobre o ocorrido. Segundo ele, houve uma intensa briga no local, durante a qual um dos acusados foi ferido no braço por disparos e sofreu uma fratura exposta devido a uma agressão com martelo. “Diante de todas as provas trazidas pela defesa, os jurados concluíram pela inocência. O próprio Ministério Público, ao final, ficou em dúvida sobre o que realmente ocorreu naquele dia fatídico de julho de 2020”, declarou o advogado.

Após a avaliação das testemunhas e apresentação das provas pela defesa, os jurados decidiram que pai e filho eram inocentes.

