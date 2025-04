Ciclista fica ferido após acidente na marginal

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Momento em vítima é socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma bicicleta e um carro deixou um ciclista ferido na avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido Centro–Shopping, na noite desta sexta-feira (3).

O ciclista, de 31 anos, seguia pela ciclovia quando foi surpreendido por um veículo que o teria fechado durante a conversão. Com o impacto, o ciclista esbarrou no carro e acabou caindo ao solo.

Ele sofreu escoriações em diversas partes do corpo, além de trauma na perna e no ombro. O resgate foi realizado pelo Samu, que prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima à Santa Casa para avaliação médica.

Leia Também