Polícia Militar detém quatro pessoas após denúncia anônima sobre posse de arma e drogas

Na tarde desta sexta-feira (04), uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela região do Jardim Bandeirantes, foi acionada via denúncia anônima informando que três indivíduos estariam em posse de uma motocicleta preta e exibindo uma arma de fogo de pequeno porte na Rua José Pereira de Pinheiros.

Imediatamente, a equipe da viatura de Rádio Patrulha (RP) se deslocou até o endereço informado, onde localizou o imóvel suspeito. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos pelo proprietário da residência, que autorizou a entrada da equipe.

Já na sala, foram encontrados um homem e uma mulher – que, segundo a polícia, não formam um casal – fazendo uso de entorpecentes. Durante a revista pessoal no homem, os policiais localizaram nove pinos de cocaína e a quantia de R$ 600,00 em espécie. Questionado, ele afirmou que estava ali apenas para "usar droga com a turma".

No local também foi encontrado um caderno com marcas de pó branco e diversos pinos utilizados, evidenciando o consumo recente de drogas. Nada de ilícito foi encontrado com a mulher.

Após consulta ao sistema, foi constatado que o homem flagrado com a droga e o dinheiro estava com mandado de prisão em aberto por ameaça.

Durante buscas pela residência, os policiais localizaram, no quarto, sobre uma pilha de roupas, uma réplica de arma de fogo com características semelhantes às descritas na denúncia.

Além do indivíduo já mencionado, outros dois homens e uma mulher – incluindo o proprietário do imóvel e o companheiro da moça abordada – também foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), totalizando quatro pessoas conduzidas. Destes, apenas um permaneceu detido por estar procurado pela Justiça. Os demais foram ouvidos como testemunhas.

Uma motocicleta preta, citada na denúncia, foi localizada estacionada nas proximidades. O veículo estava com o licenciamento vencido, mas não apresentava sinais de irregularidade ou ligação direta com o caso.

Na CPJ, foram registradas as apreensões da réplica de arma de fogo e da droga. O indivíduo procurado responderá por porte de entorpecentes e será encaminhado à Justiça para cumprimento do mandado de prisão.

