Homem de 50 anos é encontrado morto em kitnet em São Carlos

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (31), um homem de 50 anos, foi encontrado morto dentro de uma kitnet localizada na rua José Teixeira Filho, no Parque Sissi, em São Carlos. Segundo informações apuradas no local, dentro do imóvel, havia uma grande quantidade de sangue espalhada e o corpo do homem foi encontrado em um dos quartos. Três facas foram vistas no chão próximo ao corpo.

Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU, que confirmou o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e em uma análise inicial, não foram encontrados ferimentos na parte da frente.

Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil estiveram no local para colher informações e iniciar a investigação do caso.

