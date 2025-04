Homem é preso em flagrante após invadir CEMEI e furtar objetos em Vila Izabel

Compartilhar no facebook

Guarda Municipal São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na madrugada desta segunda-feira (07), por volta da 1h19, um homem de 30 anos foi preso em flagrante após invadir a unidade da CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) localizada na Rua Santa Gertrudes, , no bairro Vila Izabel.

O caso foi registrado como furto consumado contra patrimônio público. O alarme da unidade foi acionado e, por meio do sistema de videomonitoramento, foi possível visualizar um indivíduo no interior da escola. As equipes da GCM foram imediatamente acionadas e se deslocaram até o local.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente detido pelos guardas. Identificado como M.L.D.S, de 30 anos, ele já havia retirado uma torneira e algumas grades dos ralos de captação de água da chuva.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) e, posteriormente, recolhido à Cadeia Pública.

