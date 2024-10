Novo pedágio sem cancela começa a operar em rodovia da região

Pedágio Free Flow -

Em 1º de novembro, a Econoroeste irá começar a operar mais um pedágio sem cabina na região. O free flow está localizado no quilômetro 110 da Rodovia Carlos Tonanni (SP-333), em Jaboticabal (SP). A nova tecnologia de Pedágio Eletrônico permite que os usuários sigam viagem sem precisar parar em cabines ou reduzir a velocidade e substitui as praças convencionais, tornando o tráfego mais rápido e eficiente.

A EcoNoroeste é pioneira na implantação do Free Flow no Estado de São Paulo, e o novo pórtico, instalado entre as cidades de Sertãozinho e Jaboticabal, é o segundo a ser entregue pela concessionária. O primeiro entrou em operação no início de setembro, no quilômetro 179 da Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), em Itápolis (SP), e contou com cerimônia e a presença de autoridades, como o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

NOVO PRAZO PARA PAGAMENTO: O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, na última segunda-feira (14/10), novas regras para a implementação de Pedágios Eletrônicos nas rodovias do país e a EcoNoroeste já acatou as determinações em relação à forma de pagamento do FreeFlow. A partir de 16 de outubro de 2024, o prazo para o pagamento das tarifas para veículos sem TAGs nos trechos da EcoNoroeste, tanto no Pedágio Eletrônico em Itápolis, já em operação desde setembro, como no novo, em Jaboticabal, passa de 15 para 30 dias, dando ao usuário o dobro do tempo para fazer a regularização e evitar multa por evasão.

