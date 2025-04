Trânsito na Washington Luís é normalizado após bloqueio total por causa de acidente

Saiba Mais Chibarro Acidente envolvendo caminhão com carga inflamável bloqueia Washington Luís

O tráfego na Rodovia Washington Luís (SP-310) foi totalmente normalizado por volta das 2h06 da madrugada desta sexta-feira (4), após seis horas de interdição causada por um grave acidente na noite anterior. A colisão ocorreu no sentido capital-interior, na altura da descida do Chibarro, entre Ibaté e Araraquara.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, uma carreta VW 28.460 trafegava no sentido norte quando, ao se aproximar do local do acidente, colidiu contra as defensas do canteiro central. Em seguida, bateu na traseira de um VW Gol, que foi empurrado contra um VW Express. Outro caminhão VW Express também foi atingido e tombou sobre um GM Monza, provocando o engavetamento e espalhando uma carga de tinta e solvente — materiais altamente inflamáveis — entre a pista e o canteiro.

Por precaução, o Corpo de Bombeiros interditou totalmente a via até que houvesse segurança para a liberação do trânsito. Uma pessoa que estava em um dos carros foi socorrida com ferimentos leves.

A carga foi retirada da faixa de rolamento e isolada no canteiro central, onde permanecerá até que a seguradora e os responsáveis façam a remoção e a limpeza completa do local.

