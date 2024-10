Galinha atravessa estrada e causa acidente com morte na região

Compartilhar no facebook

29 Out 2024 - 07h00

29 Out 2024 - 07h00 Por Da redação

Vítima do acidente - Crédito: arquivo pessoal

Na noite deste domingo (27), um acidente envolvendo duas motocicletas ocorreu na Estrada Vicinal Taquari, região de Franca, resultou na morte de Rita Menezes Mendes, de 21 anos.

Segundo relatos da Polícia Militar, um grupo de motociclistas trafegava pela via quando um dos condutores atropelou uma galinha que atravessava a pista, perdendo o controle e provocando um acidente que afetou as motos que vinham logo atrás. Rita, que estava em uma das motos junto ao seu parceiro, sofreu graves ferimentos e não resistiu, apesar do socorro.

Equipes de emergência foram acionadas, e as quatro vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Pedregulho, onde o falecimento de Rita foi confirmado. Os outros três envolvidos tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidos no local. O motociclista que atropelou o animal não se feriu.

Durante a ocorrência, a polícia constatou que dois dos motociclistas não possuíam a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária para apuração dos detalhes do acidente.

O corpo de Rita foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca e, posteriormente, liberado para a família.

