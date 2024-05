IFSP oferece 80 vagas para cursos superiores gratuitos em São Carlos

IFSP São Carlos - Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o Vestibular Enem para o segundo semestre de 2024. São 800 vagas em cursos superiores gratuitos em nove campi, em diversos municípios do Estado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 16 de junho.

Em São Carlos, há vagas para os cursos de para Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Processos Gerenciais.

Podem concorrer todos os que participaram de uma das cinco últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 2019 e 2023. Também é necessário não ter sido eliminado em nenhuma das provas, nem ter recebido nota zero na redação.

A classificação será feita pelo cruzamento entre o CPF do candidato, a edição do Enem escolhida e as informações contidas no banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelos resultados do Enem. A nota individual será a média aritmética simples das cinco notas obtidas na edição do Enem escolhida pelo candidato.

A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 16 de junho, pela página https://processoseletivo.ifsp.edu.br. O candidato deve informar o mesmo número de CPF utilizado para a realização do Enem. Só é permitida uma inscrição por candidato.

As informações detalhadas, cronograma e documentos necessários estão detalhados no Edital nº 40/2024, disponível no site do processo seletivo (processoseletivo.ifsp.edu.br).

