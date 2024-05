No próximo domingo (26) acontece o almoço beneficente da paróquia São João Paulo II

No próximo domingo, 26 de maio, a partir das 11h acontece o 1º Almoço Caseiro, com cardápio diferenciado, na paróquia São João Paulo II

O cardápio realizado pelo Movimento do Cursilho de Cristandade da Diocese de São Carlos, reúne arroz a grega ou branco, carne de panela com batata, maionese com peito de frango, salada de alface e tomate, e contará com serviço de bar. .

“Nossa intenção é reviver aquele gostoso sentido caipira que tinham nossos pais tanto na convivência quanto no paladar.”, disse o padre.Juliano, responsável pela paróquia

O evento ainda terá música ao vivo com cantora Nayara Amaral.

São mais de 500m² de área com muitas árvores e ambiente muito gostoso e satisfatório.

As reservas são limitadas. Adesões e outras informações, podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 4042 0200 ou diretamente na igreja São João II na rua Fortunato Dovigo nº 520 no Jardim Embaré.

