Fundo Social encaminha primeiro caminhão com donativos para o Rio Grande do Sul

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos enviou nesta quinta-feira, 16, o primeiro caminhão com donativos para o Rio Grande do Sul, estado que enfrenta a pior enchente da sua história.

Foram encaminhados produtos de limpeza, higiene, alimentos e agasalhos arrecadados na campanha realizada pelo FSS nos postos fixos e no drive thru especial que aconteceu nesta terça-feira, 14 e na quarta, 15 na entrada da Fundação Pró-Memória. A arrecadação desta quinta-feira, 16, será encaminhada no segundo caminhão que sairá nesta sexta-feira, 17, de São Carlos. A previsão é encaminhar mais 8 toneladas de donativos.

“Conseguimos enviar 12 toneladas, sendo 7 toneladas de alimentos não perecíveis, ração para cães e gatos e água mineral e restante foi tudo de agasalhos, cobertores, roupas de cama e banho, tocas, meias e acessórios de inverno”, relata a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini.

A presidente do FSS explicou, ainda, que o caminhão do FSS de São Carlos vai descarregar no local determinado pelo Governo do Estado de São Paulo na capital paulista. “A Fundo Social de São Paulo vai encaminhar novos donativos, por avião, juntamente com a arrecadação deles”.

A população deve continuar fazendo doações como água, produtos de limpeza (água sanitária, balde, desinfetante, detergente, detergente em pó, escova para lavar, esponja para limpeza, esponja de aço, limpador multiuso, luva de látex, pano de chão, rodo, sabão em barra, sacos de lixo, saponáceo, vassoura); produtos de higiene (creme dental, escova dental, fio dental, sabonete, shampoo, condicionador, absorventes, fraldas infantil e geriátricas; agasalhos (roupas e cobertores), roupas de cama e banho, ração para cães e gatos e alimentos não perecíveis nos postos fixos do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos. Confira os locais: sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, sede do Fundo no distrito de Santa Eudóxia, localizado na Rua Coronel Joaquim Cintra, nº 25, no Paço Municipal (Prefeitura), na Rua Episcopal, nº 1.375, no Centro, no campus I da Fundação Educacional São Carlos (Fesc), localizada na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery, na Acisc, na Rua General Osório, 401; no SINDSPAM, na Rua dos Ferroviários, 81; no Tiro de Guerra, na Rua Tiradentes, 592 e no Parque Ecológico na Estrada Municipal Guilherme Scatena, Km 2. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

