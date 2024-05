Campanha USP do Agasalho: saída às ruas para arrecadação de roupas acontece sábado

SIGA O SCA NO

O principal evento de arrecadação de roupas da Campanha USP do Agasalho acontece no próximo sábado, 18 de maio, das 11h30 às 18h30. É quando os estudantes que participam do projeto passam por vários bairros da cidade de São Carlos, batendo de porta em porta para solicitar a doação de roupas.

“É no Saída às Ruas que coletamos a maior quantidade de roupas que doamos para as instituições e, por isso, precisamos de toda a ajuda possível para que possamos arrecadar o maior número de roupas e tornar o inverno de mais pessoas quentinho”, explicam os organizadores da iniciativa.

Durante o evento, o grupo costuma arrecadar, em média, 20 mil peças. Depois, todas as roupas coletadas passam por um processo de triagem, em que são separadas e doadas a entidades de São Carlos que atendem à população carente.

Para participar da iniciativa voluntariamente, basta se inscrever por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/304c8. Quem participar da iniciativa concorre a sorteio de prêmios e receberá um certificado de participação.

Nos dias que antecedem o Saída às Ruas, o grupo realiza um trabalho de panfletagem para informar a população dos bairros que serão visitados a fim de que as roupas já estejam separadas no dia 18. É possível doar diversos tipos de itens, sem restrições de tamanho, como sapatos, meias, calças, blusas, moletons, cobertores, roupas de cama, mesa e banho e acessórios de inverno (como luvas, meias, cachecóis e gorros). A orientação geral é que os donativos estejam em boas condições de uso.

A ação é organizada pelo grupo de extensão da Campanha USP do Agasalho, que é vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) e à Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), ambos da USP. Reunindo estudantes de todo o campus da USP e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o grupo promove arrecadação de roupas desde 2007 em diversos pontos da cidade, e conta com o apoio do Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira (CAASO).

