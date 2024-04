Prefeitura diz que contrato garante Museu da TAM em São Carlos

Museu da TAM em 2014 - Crédito: JCMA/Creative Commons

A Prefeitura Municipal reafirmou ontem que tem um protocolo com a Associação Asas de um Sonho, responsável pelo acervo, para a reabertura do Museu da TAM e que mantém as tratativas com a Associação para a reabertura em São Carlos.

"Nas negociações a Prefeitura assume todos os custos de manutenção, limpeza e segurança para que o museu abra aos finais de semana, sem cobrança de ingresso. Desde o fechamento a gestão Airton Garcia foi a única a buscar uma alternativa para a reabertura e permanência em São Carlos".

Como as instalações estão na área de responsabilidade da LATAM, falta a concordância da empresa, que não teria nenhum tipo de custo, para o funcionamento.

Segundo nota, quando da incorporação da TAM pela LAN, formando a LATAM, foi firmado contrato registrado que garante a permanência do museu onde se encontra por mais 40 anos.

ITU QUER O MUSEU

Na última semana, uma notícia pegou todos de surpresa. Segundo publicação do renomado Jornal O Globo, o acervo será transferido para a cidade de Itu e reaberto ao público, com previsão de inauguração ainda no primeiro semestre de 2024.

Marcos Amaro, filho do fundador da TAM, Rolim Amaro, seria o responsável por essa iniciativa. Ele possui o Centro Cultural São Pedro em Itu, que abrigaria a nova casa do museu. Amaro acredita que 80% do acervo poderá ser exibido no local.

A Prefeitura de Itu também estaria apoiando o projeto.

