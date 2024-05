Santa Casa de São Carlos inaugura Unidade de Tratamento de AVC

SIGA O SCA NO

A Santa Casa de São Carlos inaugurou nesta segunda-feira, 20, uma nova unidade especializada no atendimento de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), reforçando o compromisso com o tratamento eficaz desta grave doença.

A Unidade de Tratamento de AVC “Marco Antônio Nagliati” conta com seis leitos monitorizados. É um espaço dedicado exclusivamente ao cuidado de pacientes que sofreram AVC, que conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e técnicos especializados. A unidade também conta com equipamentos modernos, como monitor cardíaco, desfibrilador e equipamentos de emergência.

A cerimônia de inauguração foi realizada no auditório Alois Partel e homenageou "Marco Antonio Nagliati", que atuou como vice-provedor da Santa Casa em 1995, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de diversas obras na instituição. Estiveram presentes a direção do hospital, os familiares de Nagliati e diversas autoridades municipais.

Diferente de uma UTI tradicional ou uma enfermaria comum, onde pacientes com diversas patologias compartilham o mesmo espaço, a unidade de AVC da Santa Casa irá realizar o tratamento específico do AVC, permitindo que qualquer alteração nos sinais vitais dos pacientes seja detectada precocemente, possibilitando intervenções rápidas e eficazes.

“Essa iniciativa representa um avanço significativo no cuidado aos pacientes com AVC. Existe um protocolo médico, de enfermagem, de equipe multiprofissional, para atender da melhor forma possível”, disse o coordenador da neurologia da Santa Casa, Dr. Vitor Pugliesi.

A instituição está equipada com tecnologias e metodologias avançadas para combater a doença, especialmente nas primeiras horas críticas após o evento. O uso de trombolíticos é uma das intervenções de destaque, sendo classificada como de nível de excelência. A Santa Casa já é reconhecida pelo tratamento de excelência na fase inicial do AVC e conta com uma unidade especializada para a recuperação dos pacientes.

O neurologista também ressalva que o hospital também oferece outros tratamentos, como a trombectomia, que é a retirada mecânica, por meio de um cateterismo das artérias, do trombo que impede a circulação cerebral.

“Podemos dizer que a Santa Casa conta com uma estrutura de referência e internacionalmente reconhecida de combate ao AVC. Isso é motivo de bastante orgulho e de bastante alegria para toda a sociedade de São Carlos”, completou.

O provedor do hospital, Antonio Valério Morillas Júnior, destacou os esforços em busca de ser uma referência regional no tratamento e os benefícios para a população.

“É uma grande satisfação e muita alegria inauguramos a unidade de AVC, após o credenciamento do governo federal como referência regional. É mais uma grande conquista da Santa Casa. A unidade levará o nome do ex-vice-provedor e mesário Marco Antônio Nagliatti, uma grande figura que trabalhou muito pelo hospital e pela sociedade são-carlense e da região”, disse o provedor.

