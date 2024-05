Asf São Carlos desperdiça chances e empata pela Copa da LPF

Equipe feminina de futsal de São Carlos está invicta na Copa da LPF - Crédito: Jhonatam Celestino

A equipe adulta de futsal feminino Asf São Carlos não sabe o que é perder na Copa da LPF. Em três jogos, dois empates e uma vitória.

A equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi conquistou mais um bom resultado ao empatar em 1 a 1 com Guapiaçu pela terceira rodada da fase de classificação na noite desta terça-feira, 30, na Praça Esportiva Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto.

A Asf criou boas chances de gol, mas esbarrou na goleira adversária. Aninha disse que as são-carlenses mantiveram o controle do jogo, mas no lance final, não conseguiam concluir com efetividade.

Guapiaçu utilizou os contra-ataques e fez 1 a 0, placar da etapa inicial. No segundo tempo, a Asf aumentou a intensidade e empatou com Kerolyn, mas não conseguiu a virada.

“Dominamos elas (adversárias) no maior tempo do jogo. Criamos boas chances e fizemos uma boa apresentação. Mas acredito que temos que melhorar, se quisermos buscar algo grande na Copa”, disse a técnica.

