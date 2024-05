Asf garante presença na final estadual dos Joguinhos da Juventude

SIGA O SCA NO

Equipe sub18 fez bonito e goleou Araraquara na final regional - Crédito: Divulgação

Com louvor e distinção. Desta forma, a equipe sub18 da Asf São Carlos se qualificou para a fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude.

Na noite de segunda-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, o time comandado pela técnica Ana Cláudia Bianconi goleou em partida única, Araraquara pela final regional da competição. As guerreiras são-carlenses aplicaram 6 a 1 nas adversárias.

A Asf São Carlos está invicta na competição. Na fase sub-regional já havia vencido Santa Rita do Passa Quatro, Ibaté e Brotas aplicando três goleadas.

Sobre a partida decisiva em Ibaté, Aninha salientou que, apesar do placar dilatado, a primeira etapa foi complicada. “Nos primeiros cinco minutos, nossa equipe estava ansiosa e a partida equilibrada. Araraquara teve chances para marcar”, disse. “Mas depois, a ‘poeira baixou’, as atletas passaram a tocar a bola e fizemos uma boa partida”, completou, salientando que o placar da primeira etapa foi 2 a 0. “No segundo tempo controlamos a partida e abrimos 5 a 0. Depois elas jogaram com goleiro-linha, mas soubemos administrar e fechamos em 6 a 1. O importante é que mantivemos o ritmo e o padrão de jogo e alcançamos a meta traçada”, reforçou, salientando a passagem para a terceira fase da competição.

A final vai reunir as oiro melhores equipes do estado e os jogos serão realizados de 1º a 8 de junho na cidade de Araçatuba.

Campeonato Paulista

Em busca de ser a surpresa na terceira rodada da fase de classificação, a equipe adulta da Asf vai estar em ação a partir das 19h desta quarta-feira, 15, pelo Campeonato Paulista.

No ginásio poliesportivo Altos de Santana, vai enfrentar São José dos Campos, atual vice-campeão paulista.

Para este compromisso, Aninha irá contar com força máxima, exceção feita à goleira Gabi. No restante, todas as atletas estarão à disposição.

Após treinos produtivos, apesar do poderio adversário, Aninha está otimista e acredita em um bom jogo e, principalmente, bom resultado.

“Vamos enfrentar um time vice-campeão e qualificado. Vai ser difícil, mas vou orientar minhas jogadoras para fazer uma marcação sob pressão e não dar espaço. Se dermos liberdade para as adversárias, elas irão se sentir à vontade. Isso não podemos deixar acontecer. Realizamos bons treinos e acredito que temos chances de surpreender”, finalizou a técnica são-carlense.

