São José faz partida perfeita e vence Asf São Carlos

Asf São Carlos se empenhou, mas perdeu para São José pelo Paulista - Crédito: Divulgação

Empenho, dedicação e abnegação não faltaram, mas a equipe adulta Asf São Carlos não conseguiu superar a forte equipe do São José e perdeu por 4 a 0 pela fase de classificação do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira, 15, no ginásio poliesportivo Altos de Santana, em São José dos Campos.

O time são-carlense entrou em quadra com o propósito de uma marcação alta e não dar espaço ao adversário. Porém a estratégia não saiu como a técnica Ana Cláudia Bianconi imaginou e as são-carlenses saíram derrotadas.

Ao final da partida, Aninha reconheceu a superioridade do São José e segundo ela, uma lição que fica é a da reflexão. “Criamos poucas chances de gol. As adversárias são qualificadas. São José investe na modalidade e tem tradição. Penso que temos que espelhar no trabalho que eles fazem. Em todos os sentidos”, ponderou. “Eles mereceram a vitória”, resumiu.

Aninha disse que agora a meta é “virar a chavinha” e focar na Copa da LPF, onde a Asf está invicta e luta para se manter nas primeiras colocações. A equipe joga sábado, 18, a partir das 17h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, quando recebe a visita do Move Sport.

