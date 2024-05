São Carlos busca títulos em torneio nacional de natação ACD

SIGA O SCA NO

Nasser se preparou para buscar pódio na competição nacional - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiência) de São Carlos, representada pela Liga Central de Natação (LCN) estará presente na primeira fase do Nacional de Natação Circuito Loterias Caixa, que acontece até sábado, 18, na piscina de 50 metros do Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Sob o comando do técnico Mitcho Bianchi, a perspectiva é a mais alta possível, já que três nadadores de alto nível técnico estarão representando a natação são-carlense.

Anderson Felipe Araújo de Almeida, na classe S2, irá disputar os 100m costas, 200m livre e 50m costas. Henrique Nasser, na classe S4, mais cinco provas: 100m livre, 200m livre, 50m livre, 50m peito, 150m medley. Por fim Ronystony Cordeiro da Silva, também na classe S4, outras quatro provas: 100m livre, 50m costas, 50m livre, 150m medley.

Animado com as possibilidades, Mitcho disse que os três nadadores possuem nível técnico qualificado e irão competir para buscar pódios e medalhas. “Com certeza, todos irão trazer excelentes resultados”, resumiu o competente técnico são-carlense.

Em entrevista ao São Carlos Agora ele pontuou as condições de cada um. “O Rony não obteve índice paralímpico durante o Open recentemente realizado. Mas ele se preparou bastante para o Nacional e vai em busca desta marca e disputar sua quarta Paralimpíada (que será este ano na França). O Anderson é destaque na sua categoria e vai brigar por pódio. O Nasser retornou e se dedicou aos treinos. Fez uma preparação física intensa para voltar a brigar por títulos. Acredito neste trio. São fortes e dedicados”, resumiu Mitcho.

