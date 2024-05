Conheça a rainha, princesa e madrinha do XXXIII Rodeio de Ibaté

Crédito: reprodução

O XXXIII Rodeio de Ibaté anunciou as vencedoras do concurso para Rainha, Princesa e Madrinha do evento. As jovens selecionadas representam a beleza, a força e a alegria que caracterizam este grandioso rodeio, um dos mais tradicionais da região. Confira:

Rainha do XXXIII Rodeio de Ibaté: Hilay Nátaly dos Reis Oliveira. A Rainha personifica a elegância e a autenticidade que definem o Rodeio de Ibaté. Com sua presença cativante, ela se destacou entre todas as concorrentes, tornando-se a representante indiscutível deste evento. Seu sorriso irradiante e sua graça natural encantaram a todos.

Princesa do XXXIII Rodeio de Ibaté: Letícia Santos Melo. A Princesa representa a força e a determinação que são pilares fundamentais deste evento. Sua energia contagiante cativou todos os jurados, tornando-a a Princesa do Evento.

Madrinha do XXXIII Rodeio de Ibaté: Everlyn Priscila da Silva. A Madrinha é o sinônimo da graça e a alegria. Com sua presença calorosa, se destacou entre suas concorrentes, mostrando a figura querida que todos tiveram o prazer de conhecer, tornando-a a Madrinha do Rodeio 2024.

O rodeio de Ibaté começa no dia 6 junho. Confira a programação de shows:

06 de junho: Ana Castela

Ana Castela 07 de junho: Gustavo Mioto + Israel e Rodolfo

Gustavo Mioto + Israel e Rodolfo 08 de junho: Us Agroboys + Hugo & Guilherme

Us Agroboys + Hugo & Guilherme 09 de junho: Matheus e Kauan

