Douradenses sofrem com paralisação do transporte intermunicipal para São Carlos

Ônibus da viação Adamantina parado em plataforma no terminal rodoviário de São Carlos - Crédito: Whatsapp SCA

Moradores da cidade de Dourado entraram em contato com a redação do jornal São Carlos Agora nesta sexta-feira para denunciar a interrupção do transporte intermunicipal para São Carlos, realizado pela empresa Adamantina. De acordo com os relatos, o serviço está suspenso há três dias devido a um problema mecânico no ônibus.

A situação tem causado grande transtorno aos usuários, que dependem do transporte para trabalhar, estudar e realizar outras atividades em São Carlos. Diante da paralisação, a Prefeitura de Dourado decidiu disponibilizar uma van para tentar amenizar os impactos da interrupção.

Os passageiros afetados cobram uma solução rápida da empresa Adamantina

Leia Também