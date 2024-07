Policiais Militares salvam a vida de bebê engasgada

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Em uma ação rápida e eficaz, policiais militares do 2º Pelotão da 3ª Cia do 38º BPM/I salvaram a vida de uma bebê de apenas três meses. O caso aconteceu na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, quando os Cabos PMs Caetano e Munhoz, durante um deslocamento para atender uma ocorrência, foram abordados por um casal em desespero.

A criança estava engasgada e a família, em pânico, pediu ajuda aos policiais. Imediatamente, os Cabos PMs realizaram a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros que permite desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que está engasgada. Graças à agilidade e profissionalismo dos policiais, a bebê voltou a respirar normalmente e foi salva.

Leia Também