Marceneiro é acusado de agredir a ex-sogra

Delegacia de Polícia de Dourado - Crédito: SCA

Um marceneiro de 33 anos é acusado de ter agredido a ex-sogra na tarde desta quinta-feira (25), no município de Dourado/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz foi até o comércio da vítima localizado na rua Doutor Marques Ferreira e no local houve uma discussão por causa da guarda do filho de três anos que ele possui com a filha da mulher.

O marceneiro ficou exaltado e desferiu um soco contra o rosto da mulher de 46 anos, provocando um corte profundo. Ela precisou ser levada ao hospital, onde precisou levar seis pontos.

O autor da agressão deixou o local, enquanto que a vítima compareceu na delegacia local, onde um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado.

