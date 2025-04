Bebê vítima de acidente segue internado na UTI

Carro onde criança estava ficou destruído - Crédito: Flávo Fernandes

Saiba Mais Região Bebê fica gravemente ferido em acidente na SP-255

Um bebê de 1 ano e 7 meses, ferido em um grave acidente entre um carro e um caminhão na manhã desta terça-feira (1), segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Araraquara. O acidente ocorreu no km 87 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255).

Segundo informações, as vítimas estavam vindo de Boa Esperança para Araraquara em um GM/Corsa preto quando, por razões desconhecidas, o motorista perdeu o controle e colidiu frontalmente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, o veículo da família ficou completamente destruído.

O menino foi inicialmente socorrido para a Santa Casa, mas precisou ser transferido para a maternidade Gota de Leite Vovó Mocinha, onde seu estado de saúde é considerado grave. "O bebê segue em observação e em cuidados intensivos", informou o hospital.

Os pais da criança também foram socorridos para a Santa Casa. A mãe recebeu alta no mesmo dia do acidente, enquanto o pai não sofreu ferimentos.

A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para investigar as causas do acidente.

Leia Também