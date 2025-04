Bebê fica gravemente ferido em acidente na SP-255

Carro onde criança estava ficou destruído - Crédito: Flávo Fernandes

Um grave acidente deixou um bebê em estado crítico na manhã desta terça-feira (1º) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), no km 87, entre Araraquara e Boa Esperança do Sul. A colisão frontal envolveu um Chevrolet Corsa Sedan, com placas de Boa Esperança do Sul, e um caminhão.

De acordo com informações colhidas no local, o carro, onde estavam a criança e seus pais, seguia no sentido Araraquara quando, por razões ainda desconhecidas, bateu de frente com o caminhão que trafegava no sentido contrário. O impacto violento fez com que o veículo fosse arremessado para a lateral da pista, que é de mão única. O local foi isolado para a realização da perícia.

O bebê, de um ano e sete meses, foi socorrido em estado grave e precisou ser entubado pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço Móvel de Urgência (SAMU). Os pais da criança sofreram ferimentos leves e foram encaminhados por equipes da concessionária que administra a rodovia, pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU para a Santa Casa de Araraquara.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Com informações de Flávio Fernandes.

Leia Também