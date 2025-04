Ecoponto do Broa é incendiado na noite desta quarta-feira

Compartilhar no facebook

Na noite desta quarta-feira (02), criminosos atearam fogo no Ecoponto do Broa, causando destruição e preocupação entre os moradores. Segundo Fernando Parrigoda, presidente da APIB (Associação dos Proprietários de Imóveis do Broa), o incêndio teve início por volta das 19h e só foi contido há poucos minutos.

Ainda não há informações sobre a identidade dos responsáveis pelo ato criminoso. As autoridades foram acionadas e devem investigar o caso para identificar os culpados. Moradores da região relatam preocupação com a segurança do local e pedem medidas para evitar novos incidentes

