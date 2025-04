Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Faleceu dia 01/04/2025 às 23h31 em São Carlos , com 42 anos o Sr Daniel José da Silva. Deixa viu a Sra Elaine Cristina Pedrolongo, a filha Karina e familiares. O velório será dia 02/04//2025 das 13h às 17h no Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 17h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Faleceu dia 01/04/2025 às 18h35 em São Carlos, com 80 anos a Sra Alzirita Leme de Andrade Tucumantel. Era Viuva do Sr Aramis Tucumantel. Deixa os filhos Maria Alice, Ana Paula e familiares. O velorio será dia 04/02/2025 das 12h às 16h no Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 16h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

