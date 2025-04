Governo de SP investe R$ 3,198 bilhões na região Central e São Carlos fica de fora

A Rodovia Vicinal Vitor Gaia Puolli: finalmente, via que liga Descalvado e Pirassununga receberá o asfaltamento de 5,5 quilômetros de estrada que ainda é de terra -

O Governo do Estado de São Paulo lança nesta quinta-feira (3), no Palácio dos Bandeirantes, o “São Paulo pra Toda Obra”, o maior programa de modernização do sistema rodoviário da história do estado, com um investimento de R$ 30 bilhões para melhorias em rodovias públicas e concedidas, somando iniciativas do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

REGIÃO - Deste total, R$ 3,198 bilhões serão investidos em várias obras na Região Central no maior programa de modernização do sistema rodoviário da história do estado. Descalvado receberá investimento de R$ 18 milhões na pavimentação e reforma da vicinal Vitor Gaia Puoli, com obra em 5,5 km. Em Nova Europa serão invertidos R$ 17 milhões em obras de pavimentação da Estrada NVE-081 numa extensão de quase 5 km. Santa Lúcia será contemplada com obras na Estrada SLC-090 com 2 km de extensão e R$ 7,9 milhões de investimentos.

Itápolis será beneficiada com duas obras, com recuperação das Estradas IPS-138 e IPS-221 em 16 km. O investimento ultrapassa R$ 11,6 milhões. Finalmente, em Matão, a restauração da Estrada MAT-050 em 7,4 km resultará no investimento de R$ 12 milhões. São Carlos e Araraquara ficaram fora do pacotão. São Carlos reivindica, há mais de 10 anos, a pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município a Ibaté, numa extensão de cerca de 12 km.

PACOTÃO - O pacote inclui cerca de 1.500 obras, entre concluídas, em andamento e previstas, e visa melhorar a vida do cidadão por meio de infraestrutura e segurança viária, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Durante o evento, 62 novas obras serão anunciadas, com um aporte de mais de R$ 1 bilhão.

Na região Central, o investimento total é de R$ 3,198 bilhões em 116 obras. O estado de São Paulo já é líder no ranking das melhores rodovias do Brasil, com nove das dez estradas mais bem avaliadas, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Com o programa, o objetivo é consolidar a excelência desse sistema rodoviário, proporcionando mais qualidade e segurança no trânsito e fomentando setores que dependem fortemente do transporte terrestre, como logística e turismo. O programa já gerou 86,7 mil empregos, e a previsão é criar 168,8 mil postos de trabalho, beneficiando 34,7 milhões de pessoas em mais de 540 municípios.

A iniciativa contempla 22,3 mil km de intervenções em grandes rodovias, estradas estaduais e concedidas, bem como em vicinais. Das 1.581 obras, 544 já foram concluídas, 208 estão em andamento e há ainda 829 previstas. São 617 obras do DER, com um aporte de R$ 14,5 bilhões. Nas rodovias concedidas, são mais 964 obras administradas pela Artesp, com um investimento de R$ 15,4 bilhões. As melhorias incluem pavimentação, recuperação funcional, intersecção viária, duplicação, iluminação, melhorias de trevo e recapeamento.

INÍCIO DE OBRAS - Durante o evento, o governador vai autorizar o início de 62 obras, totalizando R$ 1,041 bilhão em investimentos. Dessas, 61 são convênios para melhorias em estradas vicinais que beneficiam 70 municípios e anunciou uma da rodovia estadual SP 322, em Bebedouro, na região de Barretos, com aporte de R$ 82, 8 milhões.

Dessas 62 obras, 5 estão na região Central, totalizando R$ 68.241.927,62. (Veja tabela abaixo com a relação delas)



DESCALVADO

Municipais - Fase 09 - Lote 44 - Estrada DCV-140 (Vitor Gaia Puoli) - Obras e serviços de Pavimentação - Extensão: 5,500 km

5.500

R$ 18,724,931.82

NOVA EUROPA

Municipais - Fase 09 - Lote 045 - Estrada NVE-081 - Obras e serviços de Pavimentação - Extensão: 4,898 km

4.898

R$ 17,815,428.43

SANTA LÚCIA

Municipais - Fase 09 - Lote 047 - Estrada SLC-090 - Obras e serviços de Pavimentação - Extensão: 2,075 km

2.075

R$ 7,931,073.51

ITÁPOLIS

Municipais - Fase 09 - Lote 050 - Estradas IPS-138 e IPS-221 - Obras e serviços de Recuperação Funcional - Extensão: 16,37 km

16.370

R$ 11,694,601.69

MATÃO

Municipais - Fase 09 - Lote 051 - Estrada MAT-050 - Obras e serviços de Recuperação Funcional - Extensão: 7,4 km

7.400

R$ 12,075,892.17

Total:

36.343

R$ 68,241,927.62

