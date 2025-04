Carro fica destruído após capotamento; motorista não é encontrado no hospital

Jeep Renegade ficou destruído - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (02) no km 228 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, próximo do trevo de acesso à Descalvado, no sentido capital-interior. Um veículo capotou após colidir contra uma defensa metálica, a traseira de um caminhão e uma barreira de concreto.

No carro estavam um casal e dois cães. O motorista, um homem de 42 anos, teria perdido o controle do veículo ao fazer a curva. A mulher, de 34 anos, foi resgatada com ferimentos leves e levada para a Santa Casa. Um dos cães fugiu do local, enquanto o outro foi salvo pelo casal.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do resgate. No entanto, ao chegar ao hospital, ele havia deixado o local antes de realizar os exames necessários. A ocorrência está sendo registrada no plantão policial.

