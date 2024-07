Vítima de atropelamento na Washington Luís é identificada

SIGA O SCA NO

Crédito: Artesp

Saiba Mais Araraquara Pedestre morre atropelado por carro na Washington Luís

Reinaldo Serafim da Silva, de 69 anos, foi identificado como a vítima de atropelamento na alça de acesso da rodovia Washington Luís a Rua Domingos Zanin, próximo à entrada de Araraquara. O acidente ocorreu na noite de ontem.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o idoso estava caminhando pela via quando foi atingido por um Jeep Renegade de cor prata. O motorista, um homem de 53 anos, não conseguiu frear a tempo e o impacto foi violento.

Reinaldo foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Araraquara, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O irmão da vítima, de 59 anos, compareceu ao local e reconheceu o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

O veículo envolvido no acidente apresentou danos significativos na parte frontal. A Polícia Civil investiga as causas do atropelamento e aguarda os laudos periciais para esclarecer os fatos. Imagens de câmeras de segurança da região também estão sendo analisadas.

Leia Também