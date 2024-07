Obras de recuperação do pavimento na Rodovia Anhanguera passam a ter também interdições noturnas

A Arteris Intervias informa que as obras de recuperação de 100% do pavimento na Rodovia Anhanguera (SP-330), no trecho entre Cordeirópolis e Santa Rita do Passa Quatro, passam a ter também frentes de trabalho no período noturno a partir desta segunda-feira (29), com alterações no tráfego.

Na próxima semana, os serviços seguem nas regiões de Pirassununga, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro, durante o dia, com frentes de trabalho simultâneas e interdições parciais nas pistas tanto do sentido norte (capital/interior) quanto do sentido sul (interior/capital). À noite, os trabalhos se concentram na região de Pirassununga, com interdições entre o km 204,1 e o km 212 no sentido sul, conforme cronograma abaixo.

“As interdições noturnas visam minimizar os impactos aos usuários em trechos que registram movimento mais intenso de veículos. Nossas equipes são treinadas e seguem um rigoroso protocolo de segurança para a realização de qualquer serviço nas estradas, seja durante o dia ou à noite. Mas é fundamental também que os usuários redobrem a atenção ao se aproximar dessas áreas e dirijam com responsabilidade para preservar a segurança de todos que estão nas rodovias”, reforça o diretor superintendente da Arteris Intervias, Helvécio Tamm de Lima Filho.

Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa, instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nestes trechos, mantendo sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.

A concessionária está recapeando 82 km da Rodovia Anhanguera com investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, reforçando seu compromisso com a segurança dos usuários que utilizam as estradas. Os serviços têm duração prevista de 21 meses, com geração de até 400 empregos, diretos e indiretos.

Confira as obras previstas na Rodovia Anhanguera*:

Segunda-feira (29)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 210,5 ao km 214,3 - Pirassununga

Km 214,3 ao km 217,8 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km208 ao km 206,9 – Pirassununga

km 234 ao Km 232,5 – Porto Ferreira/Santa Rita do Passa Quatro

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 212 ao km 209 – Pirassununga

Terça-feira (30)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 210,5 ao km 214,3 - Pirassununga

Km 214,3 ao km 217,8 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

km 208 ao Km 206,9 - Pirassununga

km 232,8 ao Km 231,8 – Porto Ferreira

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 211 ao km 208 – Pirassununga

Quarta-feira (31)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 210,5 ao km 214,3 - Pirassununga

Km 214,3 ao km 217,8 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 208 ao km 206,9 - Pirassununga

Km 232,1 ao km 230,8 – Porto Ferreira

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 210 ao km 207 – Pirassununga

Quinta-feira (1º)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 210,5 ao km 214,3 - Pirassununga

Km 214,3 ao km 217,8 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 231,1 ao km 229,6 – Porto Ferreira

Km 240,5 ao km 239 – Santa Rita do Passa Quatro

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 209 ao km 206 – Pirassununga

Sexta-feira (2)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 210,5 ao km 214,3 - Pirassununga

Km 214,3 ao km 217,8 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 229,9 ao km 227,6 – Porto Ferreira

Km 240,5 ao km 239 – Santa Rita do Passa Quatro

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 208 ao km 205 – Pirassununga

Sábado (3)

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 207,1 ao km 204,1 – Pirassununga

*sujeitas a alterações em decorrência de condições meteorológicas e técnicas

