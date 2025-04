Dona Graça anuncia reajuste salarial de 9,5% e aumento no Cartão Alimentação para servidores

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Prefeita reeleita Maria da Graça Zucchi Moraes e do vice-prefeito reeleito Antônio Rafael Sanches - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Itirapina, sob a gestão da prefeita Graça Zucchi Moraes e do vice-prefeito Lemão Sanches, anunciou uma importante conquista para os servidores públicos municipais: o reajuste salarial de 9,5% e o aumento no valor do Cartão Alimentação.

Em pronunciamento direcionado aos servidores, a prefeita Dona Graça destacou o esforço da administração em atender às reivindicações apresentadas pelo sindicato da categoria. “Depois de algumas reuniões com o sindicato, chegamos a um número possível para a Prefeitura e acredito que atendendo à solicitação do sindicato. Nós concedemos e vamos mandar o projeto de lei para a Câmara o percentual de 9,5% no salário e em todos os outros setores dos funcionários”, afirmou.

O reajuste contempla não apenas os salários, mas também outros benefícios e gratificações, como diária de motorista e o adicional para educadores presentes. Segundo a prefeita, o índice representa a reposição da inflação acumulada no período, que foi de 5,06%, mais um ganho real de quase 4,5%. “A gente já vem fazendo esse trabalho de dar aumento real para os funcionários e este ano foi o percentual que, depois de um grande esforço, conseguimos chegar”, destacou.

Dona Graça também comparou o reajuste concedido com os índices praticados por cidades da região. “Fiz uma pesquisa na região e a gente tem aqui os percentuais que outros municípios deram. Gente, não chega nem perto daquilo que Itirapina está oferecendo”, afirmou com satisfação.

Além do reajuste salarial, a prefeita anunciou mudanças no Cartão Alimentação. A partir de agora, todos os servidores receberão o mesmo valor de R$ 1.500, unificando as faixas existentes. “Nós passamos o ano passado de três faixas para duas e, gradativamente, pudemos acertar essa questão de ter um único valor de cartão. Eu também acredito que é um dos maiores cartões de toda a região”, disse.

Encerrando seu pronunciamento, a prefeita reforçou seu compromisso com a valorização dos servidores. “Eu fico feliz e quero dividir essa alegria com vocês. Porque eu, como prefeita, sou aquela que valoriza os funcionários. Essa foi a minha meta. Se não é mais, é porque não dá para dar mais. Mas aquilo que dá, nós chegamos ao número que ficou bom, tanto para a Prefeitura quanto para a reivindicação do Sindicato dos Servidores.”

Leia Também