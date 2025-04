Número de furtos em Ibaté despenca no primeiro bimestre de 2025

Delegacia de Ibaté -

O trabalho integrado das forças policiais de Ibaté Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, aliado à criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, implantada pelo prefeito Ronaldo Venturi, já começa a mostrar resultados expressivos na segurança pública da cidade.

Dados oficiais divulgados no site da Secretaria de Estado da Segurança Pública revelam uma queda significativa no número de furtos registrados no município. No primeiro bimestre de 2025, foram contabilizadas 32 ocorrências, contra 74 no mesmo período do ano anterior, o que representa uma redução de 57%.

Além da diminuição dos crimes contra o patrimônio, a produtividade das forças de segurança também apresentou crescimento considerável. O número de apreensões de drogas, somando os casos de porte, tráfico e apreensões, alcançou o maior índice dos últimos 25 anos. Foram 26 ocorrências registradas nos dois primeiros meses de 2025, contra 16 no mesmo período de 2024, um aumento de 39%.

As apreensões de armas de fogo também cresceram de forma significativa: de zero em 2024 para três em 2025, representando um aumento de 300%. Outro dado relevante é o número de veículos recuperados, que saltou de 1 para 8 no comparativo entre os primeiros bimestres de 2024 e 2025, um aumento de 88%, o maior índice dos últimos sete anos.

Os números reforçam a importância da atuação conjunta das forças policiais e da recente estruturação administrativa voltada à segurança pública no município. Segundo o prefeito Ronaldo Venturi, os dados são “reflexo direto do empenho das corporações e da priorização da segurança como política pública estratégica”.

